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В автомобиле жителя Исмаиллинского района обнаружили около 2 тонн конины (фото)

В автомобиле жителя Исмаиллинского района обнаружили около 2 тонн конины (фото)

В Исмаиллинском районе в грузовом автомобиле обнаружено около 2 тонн конины.

Об этом говорится в сообщении Шекинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел.

В ходе поступившей в отделение полиции информации житель района Хаял Зилиев был задержан. При осмотре грузового отсека управляемого им грузового автомобиля марки “Форд” было обнаружено около 2 тонн конины.

В ходе расследования выяснилось, что конина принадлежала жителю села Джульян Самиру Исаеву.

По факту в Исмаиллинском РУП продолжается расследование.

В автомобиле жителя Исмаиллинского района обнаружили около 2 тонн конины (фото) В автомобиле жителя Исмаиллинского района обнаружили около 2 тонн конины (фото) В автомобиле жителя Исмаиллинского района обнаружили около 2 тонн конины (фото)

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