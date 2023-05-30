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Ицхак Герцог посетил Аллеи почетного захоронения и шехидов

Ицхак Герцог посетил Аллеи почетного захоронения и шехидов

Находящийся с визитом в Азербайджане президент Израиля Ицхак Герцог посетил Аллею почетного захоронения, почтил память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Затем была посещена Аллея шехидов, возложены цветы к могилам героических сынов Отечества, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Гости также посетили мемориал “Вечный огонь”, возложили к нему венок.

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