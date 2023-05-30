Депутаты о сложностях перевода и новом законе о выплате «единовременного» пособия опекунам

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Сегодня местные СМИ распространили сообщение об учреждении пособий на воспитание ребенка, переданного в приемную семью. Законопроект об этом во вторник обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса, и был принят в третьем чтении. Однако неправильная формулировка, данная информационными ресурсами, вызвала ряд вопросов.

Согласно сообщениям, обсуждалась поправка к закону «О социальных пособиях» и согласно проекту, ежемесячное пособие на воспитание ребенка, переданного в приемную семью, в том числе ребенка с диагнозом «инвалидность» в возрасте до 18 лет, будет выплачиваться согласно договору между приемными родителями и соответствующим органом. Предусмотрено также единовременное пособие на приобретение сезонной одежды детям, переданным в приемную семью, пишут СМИ.

Поскольку дети имеют обыкновение расти, а сезоны – сменяться, то неуместным становится определение «единовременное пособие». К тому же, неясна процедура контроля за расходованием денег, предназначенных именно на приобретение одежды. С этими вопросами Minval.az обратился к парламентариям.

Так, председатель Комитета по труду и социальной политике ММ Муса Гулиев пояснил, что слово «единовременное» в текстах, распространенных в СМИ, лишнее, потому что на самом деле пособия на одежду не единовременные, а носят постоянный характер. И как только закон будет утвержден президентом, исполнение его будет строго контролироваться правозащитниками и наблюдателями.

По словам парламентария, сумма определяемых пособий пока еще не утверждена. В настоящее время идет работа над этим вопросом. Кроме того, процесс будет максимально прозрачным, так как жизнь детей в приемных семьях будут постоянно мониторить наблюдатели, и каждые полгода опекуны будут отчитываться перед специальной комиссией не только о воспитании приемных детей, но еще и отчитываться за финансы, полученные от государства на их воспитание. Кроме того, мониторить будет легко еще и потому, что количество усыновляемых детей невелико.

В свою очередь, депутат парламента Арзу Нагиев Minval.az заявил, что согласно закону, пособие на приобретение сезонной одежды детям, переданным в приемную семью, должно выплачиваться четыре раза в год (март, июнь, сентябрь и декабрь) после заключения договора между приемными родителями и соответствующим органом (в данном случае этот орган Министерство труда и социальной защиты населения), а полномочия по передаче ребенка в приемную семью на срок действия этого соглашения возлагаются на Исполнительную власть.

Яна Мадатова