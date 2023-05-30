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Минобороны Беларуси отрабатывает ракетный удар комплексом «Искандер-М»

Минобороны Беларуси отрабатывает ракетный удар комплексом «Искандер-М»

Минобороны Беларуси проводит контрольное занятие по «управлению ракетными ударами». К нему привлечен оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

«В ходе занятия будут отработаны вопросы подготовки и ведения боевых действий ракетных войск, а также выполнение учебно-боевых задач по подготовке и нанесению ракетных ударов как в обычном, так и специальном снаряжении», – рассказали в пресс-службе министерства.

Напомним, ранее белорусские операторы «Искандеров» прошли в Россию подготовку для обращения с ядерными зарядами для баллистических ракет. Недавно Беларусь и Россия подписали документы, касающиеся размещения российского ядерного оружия в нашей стране.

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