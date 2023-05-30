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Алиев: Израильское оборудование позволяет нам модернизировать нашу обороноспособность

Алиев: Израильское оборудование позволяет нам модернизировать нашу обороноспособность

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в расширенном составе рассказал об угрозах, с которыми столкнулась наша страна.

Глава государства с удовольствием отметил многолетнее сотрудничество между Азербайджаном и Израилем в области оборонной промышленности, передает Азертадж.

«Азербайджан уже много лет имеет доступ к современному израильскому оборудованию в этой области, что помогает нам модернизировать нашу обороноспособность и позволяет защищать нашу государственность, наши ценности, наши национальные интересы и нашу территориальную целостность», – добавил президент Ильхам Алиев.

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