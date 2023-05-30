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Азербайджан увеличивает расходы на оборону и безопасность

Азербайджан увеличивает расходы на оборону и безопасность

Увеличиваются расходы на дальнейшее укрепление обороноспособности и национальной безопасности.

В соответствии с проектом Закона «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год» предусмотрено увеличение расходов на дальнейшее укрепление обороноспособности и национальной безопасности на 1105,0 млн. манатов, в том числе расходов на специальные оборонные проекты и мероприятия – на 1000,0 млн. манатов.

После повышения расходы на специальные оборонные проекты и мероприятия составят 2070,0 млн. манатов.

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