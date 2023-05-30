Алиев сообщил, что между Азербайджаном и Израилем началось очень активное взаимодействие в области кибербезопасности

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Одной из областей, в которых мы относительно недавно начали сотрудничать, является область кибербезопасности. Мы очень рады, что в этой области началось очень активное взаимодействие.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в расширенном составе.

«Определенно, большой опыт израильских компаний в этой области будет полезен для нас. Обучение молодого поколения, образование станут фундаментальным фактором для достижения наших целей и для того, чтобы обезопасить нас от угроз», – отметил президент.