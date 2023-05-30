Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Экономика

Ильхам Алиев: Азербайджан продолжает считаться надежным поставщиком сырой нефти в Израиль

Ильхам Алиев: Азербайджан продолжает считаться надежным поставщиком сырой нефти в Израиль

Рассматривая некоторые экономические показатели, я заметил, что наш торговый оборот составляет более 1,7 млрд долларов США, что является существенным показателем. Но я считаю, что в последующие годы нам нужно попытаться диверсифицировать наш торговый оборот.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в расширенном составе, передает Азертадж.

Выразив надежду на то, что реализация совместных проектов позволит еще больше сбалансировать товарооборот, глава государства отметил:

«Это будет зависеть не только от энергетического фактора, хотя на протяжении многих лет Азербайджан продолжает считаться надежным поставщиком сырой нефти в Израиль. Это также является показателем тесного сотрудничества в сфере энергетики».

Сегодня во время обсуждений мы также затронули вопрос того, как расширить сотрудничество в сфере энергетики, так как мы видим большие возможности инвестиционных проектов и проектов, связанных с созданием интерконнекторов и потенциальных проектов сотрудничества в третьих странах, сказал Ильхам Алиев.

Отметив, что с президентом Израиля также обсуждены планы и то, что уже было сделано в сфере ирригации и сельского хозяйства, глава государства сказал: «Мы знаем о больших достижениях Израиля в этой области и хотим использовать этот положительный опыт для повышения урожайности нашей сельскохозяйственной продукции и диверсификации рынка нашего экспорта».

Теги:
Из этой рубрики
Ильхам Алиев: Азербайджан продолжает считаться надежным поставщиком сырой нефти в Израиль
Экономика

Ильхам Алиев: Азербайджан продолжает считаться надежным поставщиком сырой нефти в Израиль

2023/05/30, 15:03
Продажа легковых автомобилей, произведенных в Азербайджане, будет освобождена от НДС
Экономика

Продажа легковых автомобилей, произведенных в Азербайджане, будет освобождена от НДС

2023/05/30, 13:00
Парвиз Шахбазов рассказал, сколько Великобритания инвестировала в Азербайджан
Экономика

Парвиз Шахбазов рассказал, сколько Великобритания инвестировала в Азербайджан

2023/05/30, 12:54
Турецкая лира рекордно обвалилась
Экономика

Турецкая лира рекордно обвалилась

2023/05/30, 09:53
Эмма Николсон: Европа всецело получает пользу от партнерства с Азербайджаном
Экономика

Эмма Николсон: Европа всецело получает пользу от партнерства с Азербайджаном

2023/05/29, 19:10
В Агропромышленном парке Лачина будут действовать 46 предприятий
Экономика

В Агропромышленном парке Лачина будут действовать 46 предприятий

2023/05/29, 15:23
Президент: Транспортировка нефти из Казахстана через Азербайджан - важный вклад в расширение сотрудничества в энергетической сфере
Экономика

Президент: Транспортировка нефти из Казахстана через Азербайджан – важный вклад в расширение сотрудничества в энергетической сфере

2023/05/29, 15:00
В Кяльбаджарском районе сдана в эксплуатацию малая гидроэлектростанция "Гамышлы"
Экономика

В Кяльбаджарском районе сдана в эксплуатацию малая гидроэлектростанция “Гамышлы”

2023/05/27, 17:50
Министр экономики Азербайджана посетил с визитом ОАЭ
Экономика

Министр экономики Азербайджана посетил с визитом ОАЭ

2023/05/27, 00:50