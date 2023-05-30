Ильхам Алиев: Азербайджан продолжает считаться надежным поставщиком сырой нефти в Израиль

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Рассматривая некоторые экономические показатели, я заметил, что наш торговый оборот составляет более 1,7 млрд долларов США, что является существенным показателем. Но я считаю, что в последующие годы нам нужно попытаться диверсифицировать наш торговый оборот.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в расширенном составе, передает Азертадж.

Выразив надежду на то, что реализация совместных проектов позволит еще больше сбалансировать товарооборот, глава государства отметил:

«Это будет зависеть не только от энергетического фактора, хотя на протяжении многих лет Азербайджан продолжает считаться надежным поставщиком сырой нефти в Израиль. Это также является показателем тесного сотрудничества в сфере энергетики».

Сегодня во время обсуждений мы также затронули вопрос того, как расширить сотрудничество в сфере энергетики, так как мы видим большие возможности инвестиционных проектов и проектов, связанных с созданием интерконнекторов и потенциальных проектов сотрудничества в третьих странах, сказал Ильхам Алиев.

Отметив, что с президентом Израиля также обсуждены планы и то, что уже было сделано в сфере ирригации и сельского хозяйства, глава государства сказал: «Мы знаем о больших достижениях Израиля в этой области и хотим использовать этот положительный опыт для повышения урожайности нашей сельскохозяйственной продукции и диверсификации рынка нашего экспорта».