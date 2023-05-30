Алиев: Открытие посольства Азербайджана в Израиле поднимет наши отношения на высокий уровень

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Визит президента Израиля послужит укреплению наших двусторонних отношений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в расширенном составе, передает Азертадж.

Подчеркнув, что наши страны поддерживают активный политический диалог, глава государства отметил:

«Сейчас во время официального визита у нас было больше возможности рассмотреть важные вопросы нашей двусторонней повестки. Открытие посольства Азербайджана в Израиле в этом году, конечно, поднимет наши отношения на высокий уровень и в то же самое время создаст больше возможностей для более тесного взаимодействия».