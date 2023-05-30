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Петер Стано: ЕС приветствует заявления Алиева и Пашиняна

Петер Стано: ЕС приветствует заявления Алиева и Пашиняна

Процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений за последний месяц активизировался, и Европейский Союз приветствует это. ЕС считает, что важно сохранить этот исторический момент (импульс) и избегать шагов, которые могут поставить под угрозу мирный процесс, включая враждебную риторику.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря верховного представителя ЕС Петера Стано в преддверии встречи в Кишиневе.

В заявлении приветствуется приверженность сторон Алматинской декларации.

«После переговоров по мирному договору в начале мая в США, состоялась встреча лидеров в Брюсселе 14 мая – перед очередной встречей, которая запланирована на 1 июня в столице Молдовы Кишиневе. Лидеры Армении и Азербайджана также встретились в Москве.

В Брюсселе они уделили внимание нескольким ключевым темам, таким как пограничные вопросы, связь, гуманитарные вопросы, а также права и безопасность армян, проживающих на территории бывшей Карабахской автономной области.

С тех пор лидеры публично подтвердили свою однозначную приверженность территориальной целостности в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года и соответствующей территориальной целостности Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. километров). Мы приветствуем смелое заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное в связи с этим 22 мая, и открытую готовность Армении работать над делимитацией двусторонней границы. Мы также приветствуем заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное им 25 мая.

По мере продолжения работы над этими чувствительными вопросами важно предпринимать шаги для укрепления доверия, работать с добрыми намерениями и демонстрировать лидерство для достижения решений всех проблем, связанных с всесторонней нормализацией.

Несмотря на сложную историю конфликта и прошлое, все вопросы должны решаться только мирным путем, путем диалога. ЕС стремится поддержать стороны в этой попытке», – говорится в заявлении.

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