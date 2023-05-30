Алиев – Герцогу: Ваш визит является историческим

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Президент Ильхам Алиев уверен, что исторический визит в Баку его израильского коллеги Ицхака Герцога придаст стимул развитию дружеских отношений между странами.

Отметив, что проведены отличные обсуждения с президентом Израиля по поводу двусторонней повестки, а также региональных вопросов, глава государства подчеркнул: «Уверен, что во время встречи с делегациями и во время встреч в рамках вашего визита сегодня и завтра будет обсужден широкий спектр вопросов».

«Мы увидим положительные изменения после визита», – добавил президент.

«Поскольку я абсолютно уверен, что есть большой потенциал. Хотя мы уже много сделали в различных направлениях: в сферах торговли, энергетики, безопасности, но еще много предстоит сделать. Конечно, мы считаем, что ааш визит в Азербайджан является историческим», – подчеркнул глава государства.