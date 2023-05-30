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Ким Чен Ын – Ильхаму Алиеву: Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами будут развиваться

Ким Чен Ын - Ильхаму Алиеву: Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами будут развиваться

Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Поздравляю вас, правительство и народ вашей страны с Днем независимости Азербайджанской Республики от имени правительства и народа Корейской Народно-Демократической Республики.

Пользуясь случаем, выражаю уверенность в том, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами будут и впредь расширяться и развиваться.

Желаю вам успехов в вашей деятельности на благо вашей страны”, – говорится в поздравлении.

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