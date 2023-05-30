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Депутат: Таможенные пошлины, применяемые к автомобилям, очень высоки

Депутат: Таможенные пошлины, применяемые к автомобилям, очень высоки

Таможенные пошлины, накладываемые на автомобили, очень высоки. Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил депутат Рази Нуруллаев.

“Гражданин завозит из Грузии дешевый автомобиль, но на таможне платит непомерно высокую пошлину. Купил машину за 10 тысяч долларов и такую же, а то еще больше платит пошлину. Это неправильно. Я согласен с тем, чтобы в стране  производилось качественное авто, но многие вопросы так и остаются на бумаге. Посмотрите, одинаковые ли условия созданы для производства, строительства, импорта и экспорта? Нет. На различных инстанциях граждан мучают. Наши законы  – отличные, но такое же суперское их исполнение? Это недопустимо”,- сказал депутат.

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