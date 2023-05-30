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Где был Путин во время атаки дронов

Где был Путин во время атаки дронов

Президент РФ Владимир Путин рано начал свой рабочий день во вторник и получал в прямом режиме информацию об атаке беспилотников по Москве и Подмосковью, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

“Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье”, — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ.

“Рабочий день совсем рано начался у президента. Он получал в прямом режиме информацию по линии министерства обороны, по линии соответствующих ведомств, информацию от мэра Москвы, губернатора Подмосковья, МЧС. Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО”, – подчеркнул он.

Песков отметил, что во вторник глава РФ работает в Кремле. По его словам, у Путина сегодня “много встреч и ряд совещаний”. В частности, президент проведет встречу с предпринимателями.

По его словам, Путин не планирует выступать с обращением после атаки БПЛА.

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