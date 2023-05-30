Вице-премьер Армении рассказал, когда состоится встреча по транспортным коммуникациям

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Встреча трехсторонней рабочей группы по транспортным коммуникациям на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, по всей видимости, состоится на этой неделе.

Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян в беседе с журналистами, сообщают армянские СМИ.

По его словам, работа рабочей группы касается вопросов разблокирования транспортных коммуникаций, речь не идет о делимитации госграницы.

“В рамках рабочей группы будут обсуждаться только вопросы разблокирования транспортных коммуникаций, и не более”, – сказал Григорян.