Захид Орудж: Внимание нашего общества к выборам в Турции можно расценить как готовность к предстоящим выборам в Азербайджане

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Выборы, состоявшиеся в Турции 28 мая, стали блестящей победой государства, которое за последние 20 лет расширило свою политическую и моральную географию. Более 27 миллионов голосов, отданных Эрдогану, также стали выражением политической воли нашего народа. Тысячи людей вышли на бакинские площади, чтобы продемонстрировать радость миллионов. Те, кто перед 2-м туром угрожал турецкому народу экономическим упадком, потоком беженцев, междоусобицей и изоляцией от мира, потерпели поражение. Победа Эрдогана была, прежде всего, торжеством азербайджано-турецкого единства, гарантией преемственности новой архитектуры безопасности, сложившейся в исламском и турецком мире, а также на евразийском континенте. Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Захид Орудж, сообщает Minval.az.

По его словам, повышенное внимание нашего общества к выборам в Турции можно расценить как готовность к президентским и парламентским выборам, которые состоятся в Азербайджане в 2025 году. Президент Ильхам Алиев решительно продолжает формирование нового правительства после выборов 2018 года. Революционные изменения в центральных и местных органах власти, новая партийная система, «зеленая» энергетика, альтернативная нефти, формирование новой политической элиты укрепились после Победы в Отечественной войне.

“Тот факт, что почти 90 процентов избирателей в Турции сами определяют свою дальнейшую судьбу, стимулирует активную предвыборную среду в нашей стране и требует активного участия сторонних партий, принадлежащих к неполитическому обществу и чувствительных к внешним влияниям на политические процессы. В числе приоритетных вопросов подготовка новой концепции под названием «Азербайджан 100 лет», в том числе «дорожной карты» законной победы на будущих выборах Ильхама Алиева, единоличного лидера Победы Азербайджана во второй Карабахской войне. Оно обуславливает необходимость конституционных реформ, а также чуткий подход в осуществлении интеграции армян Ханкенди. Чрезвычайно важно определить идеологические особенности политических партий, разработать объединяющие идеологии против религиозно-националистической направленности и сепаратизма. Впервые в истории нашей независимости следующие выборы в Азербайджане пройдут на свободных землях и гарантируют нашу территориальную целостность. Поэтому, чтобы сделать нашу Победу необратимой, добиться всех целей Великого Возвращения, защитить семейные и религиозные ценности, а также национальную безопасность, мы должны продолжить победу на выборах в Турции в 2025 году в нашей стране”, – сказал Захид Орудж.