Политолог Трофимчук: Возможно, Пашиняна обвели вокруг пальца, но и здесь никто не виноват

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Последняя встреча Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина в Москве отличилась от всех предыдущих. Она продлилась всего 20 минут и многие наблюдатели считают это дипломатическим провалом РФ, поскольку ожидалось подписание итогового заявления. Но этого не произошло. Пашинян, можно сказать, сорвал переговоры… Своими мыслями с Minval.az по поводу этой встречи поделился российский политолог Григорий Трофимчук.

По его словам, заметной деталью был не только хронометраж встречи, но и в целом её неожиданный антураж, привязанный к евразийской тематике.

«Баку грамотно дозирует своё отношение к ЕАЭС, не отходя в сторону, но и не сближаясь резко. Понятно, что для Азербайджана в такой дозировке есть одни только плюсы, в то время как Армении в евразийской компании с ним уже не совсем комфортно. По факту, без всяких решений и разговоров, 20 минут – вполне достаточное время для всех трех сторон, чтобы в очередной раз зафиксировать достигнутые ранее позиции. Поэтому главной сенсацией является появление Баку в новой «вотчине». Это и есть прорыв, это и есть главный итог», – сказал политолог.

Он считает, что провалом для России будет явное изменение, физическое и фактическое сужение её присутствия как в карабахском регионе, так и в карабахском переговорном поле. Но пока что этого нет, трёхсторонние встречи проводятся с прежней регулярностью. Запад и многие другие ждут сбоя России в этой теме.

Что касается Пашиняна и его поведения, то, по его словам, известно давно, что он – не политик. Он пришёл во власть с улицы, но кажется, что на улице и остался. Пашинян, видимо, даже не понимает, что такие манеры ослабляют его самого, а не собеседников, которые рады нелишний раз поставить его на место, причём публично.

«Сама встреча в целом не провалена, так как премьер-министр Армении признал в очередной раз всё, что содержится в требованиях Баку и соответствует сути Трёхстороннего заявления 2020 года. Юридических «патронов», не говоря уже о «снарядах», и даже «бомбах», у Еревана не осталось совсем, ему нечем оперировать, взывая к миру о помощи. Пашинян и его сторонники в Армении постоянно говорят о том, что в документе 2020 года «нет никакого Зангезурского коридора», а речь идёт лишь о Лачинском. Я это много раз слышал и от армянских журналистов, которые предлагали мне в сотый раз прочитать тот документ. Но проблема для армянской стороны состоит в том, что никто не старается прочитать тот документ, точно так же, как и Пашинян. Все участники переговорного процесса как в РФ, так и на Западе видят Зангезур или его аналоги в контексте всех остальных пунктов, говорящих о запуске региональной инфраструктуры. Москва не протестует. Более того, Баку никто ни разу не поправил, не одёрнул, когда от него исходило это словосочетание. Пашинян понимает, что дискуссия вокруг Зангезурского коридора лишена смысла; ему надо было всё точнее, детальнее оговаривать в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года. Возможно, его обвели вокруг пальца, но и здесь никто не виноват, заявление принималось не в темноте, и даже не при свечах. Его поезд ушёл. Поэтому Никол Воваевич и заявляет, что готов подписать всё, что угодно, включая мирный договор. Козырей на руках нет совсем, а цепляться за «зангезурский» фантом никак не получается», – заявил эксперт.

Касаясь встречи по разблокировке региона на уровне вице-премьеров, Трофимчук отметил, что здесь юридических проблем нет, и сам факт заявления, подписанного осенью 2020 года, говорит о том же самом. Но проблемы есть в сфере практической реализации договорённостей, так как с некоторых пор переформатирование региона накладывается на общую, крайне сложную, геополитическую обстановку. И вот здесь никто не даст гарантию, что регион не взорвётся снова, причём из-за какой-то, казалось бы, технической мелочи. Россия не хочет нарваться ни на какую мелочь в принципе, а Запад ждёт проявления той самой мелочи, которая станет рычагом для выбивания Москвы. Вице-премьеры – уровень достаточно серьёзный, но в конце концов это ведь просто чиновники, которые не могут изменить политическую силу вещей. Есть и сопутствующие серьёзные факторы, например, действия Турции через год-два.

Ниджат Гаджиев