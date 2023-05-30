Ильхам Алиев и Ицхак Герцог начали переговоры в Баку (обновлено)

В Баку началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Израиля Ицхака Герцога в расширенном составе.
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11:47 Состоялась церемония официальной встречи президента Израиля Ицхака Герцога, прибывшего с визитом в Азербайджан.
На площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь президента Израиля был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретили президента Израиля Ицхака Герцога и госпожу Михаль Герцог.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Израиля. Прозвучали государственные гимны Израиля и Азербайджана.
Ильхам Алиев и Израиля Ицхак Герцог обошли строй почетного караула. Президент Израиля поприветствовал азербайджанских солдат.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
Затем Ильхам Алиев и Ицхак Герцог начали переговоры тет-а-тет.