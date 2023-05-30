Ильхам Алиев и Ицхак Герцог начали переговоры в Баку (обновлено)

306 Просмотров

В Баку началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Израиля Ицхака Герцога в расширенном составе.

***

11:47 Состоялась церемония официальной встречи президента Израиля Ицхака Герцога, прибывшего с визитом в Азербайджан.

На площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь президента Израиля был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретили президента Израиля Ицхака Герцога и госпожу Михаль Герцог.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Израиля. Прозвучали государственные гимны Израиля и Азербайджана.

Ильхам Алиев и Израиля Ицхак Герцог обошли строй почетного караула. Президент Израиля поприветствовал азербайджанских солдат.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Затем Ильхам Алиев и Ицхак Герцог начали переговоры тет-а-тет.