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У берегов Швеции замечена российская белуха-шпион Хвалдимир

У берегов Швеции замечена российская белуха-шпион Хвалдимир

Российская белуха-шпион по имени Хвалдимир (от норвежского слова «hval» — «кит» и имени российского президента «Владимир») замечена у юго-западного побережья Швеции после того, как провела у берегов Норвегии более трех лет, пишет Insider.

Местные власти считают, что кит-белуха является российским шпионом, подготовленным флотом для слежки за кораблями. Хвалдимир плавает в ошейнике, на котором есть надпись: «Снаряжение Петербург 2019».

Юг Швеции — слишком теплые воды для белух, обычно эти киты живут ближе к Полярному кругу. Морской биолог из организации OneWhale Себастьян Странд заявил, что ученые не знают, почему кит так ускорился именно сейчас и направился в сторону Швеции, поскольку он «очень быстро удаляется от своей естественной среды». Специалист предположил, что кит также мог заплыть на юг в поисках пары, так как это очень социальное млекопитающее. Белухе, предположительно, 13-14 лет, и она находится «в том возрасте, когда гормональный фон очень высок». Считается, что кит не видел ни одной другой белухи с момента прибытия в Норвегию в апреле 2019 года.

Впервые сообщения о том, что кит был замечен в Норвегии, появились в СМИ в апреле 2019 года. Как сообщал CNN, его ошейник был оснащен креплениями для видеокамер, также кит был приучен следовать за кораблями. Предположительно, он мог сбежать с тренировочной военной базы или же потерять камеры по пути «на задание». Именно тогда кита стали называть Хвалдимиром. Сейчас ему около 14 лет, он не боится морских судов и дружелюбен к людям, вероятно, ранее он уже много общался с ними и был выдрессирован.

В апреле 2023 года издание Naval News сообщало, что Россия после атак дронов в оккупированном Севастополе укрепила оборону города и бухты, используя в том числе боевых дельфинов. На схеме оборонительных сооружений отмечены вольеры для боевых дельфинов, которые, как утверждают аналитики издания, должны бороться с «боевыми водолазами» противника.

В 2017 году российский канал «Звезда» сообщал о программе обучения китов-белух, тюленей и дельфинов для использования в военных целях.

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