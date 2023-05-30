Financial Times: Украина начала серию «дерзких операций»

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Украина начала серию «дерзких операций», которые должны нагрузить российскую оборону в преддверии контрнаступления, об этом пишет Financial Times.

Удар беспилотника по Кремлю, вылазка ДРГ в Белгородскую область, атака по кораблю Черноморского флота (и теперь, вероятно, беспилотники в Москве) — все это часть серии операций, которые должны «обмануть противника, вмешаться в его мышление и сформировать поле боя перед крупным наступлением», утверждает издание со ссылкой на представителей Минобороны Украины.

По словам анонимного украинского чиновника, успешное контрнаступление должно начаться с психологического давления, и «российский моральный дух не на самом высоком уровне».

Представитель украинской военной разведки также рассказал, что эти операции также должны заставить РФ передислоцировать войска вдоль границы, «хотя мы пока не видели никаких указаний на это».

«Идея в том, чтобы создать множество дилемм для российского командования, — рассказал изданию Майк Мартин, бывший офицер британской армии и военный эксперт. — Проблемы (например, прорыв линии фронта) привлекают внимание. Дилеммы, напротив, парализуют действие».