Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Общество

Житель Баку на Toyota Prius задержан с иранскими наркотиками в Ярдымлы (фото)

Житель Баку на Toyota Prius задержан с иранскими наркотиками в Ярдымлы (фото)

В Ярдымлы задержан наркокурьер.

Об этом сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел (МВД).

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Ярдымлинского РУП на территории села Жий, был задержан житель города Баку Игбал Асланов, управляющий автомобилем марки Toyota Prius. При осмотре автомобиля сотрудниками полиции были обнаружены более 5 кг героина, 3 кг 500 г марихуаны, 2 кг метамфетамина и около 1000 таблеток метадона.

В ходе предварительного расследования установлено, что И.Асланов получил наркотические средства от устанавливаемого следствием гражданина Ирана с целью дальнейшей доставки по различным адресам в городе Баку.

Решением суда в отношении И.Асланова принята мера пресечения в виде ареста.

По факту выполняются необходимые следственные действия.

Житель Баку на Toyota Prius задержан с иранскими наркотиками в Ярдымлы (фото)

Теги:
Из этой рубрики
Между Азербайджаном и Израилем подписан План сотрудничества в сфере здравоохранения
Общество

Между Азербайджаном и Израилем подписан План сотрудничества в сфере здравоохранения

2023/05/30, 13:57
Пропавших без вести военнослужащих будут считать умершими спустя два года
Общество

Пропавших без вести военнослужащих будут считать умершими спустя два года

2023/05/30, 13:39
Депутат: Таможенные пошлины, применяемые к автомобилям, очень высоки
Общество

Депутат: Таможенные пошлины, применяемые к автомобилям, очень высоки

2023/05/30, 13:18
Земфира Мефтахетдинова отправлена в отставку
Общество

Земфира Мефтахетдинова отправлена в отставку

2023/05/30, 13:15
Тахир Керимли: Пенсионный возраст должен быть понижен
Общество

Тахир Керимли: Пенсионный возраст должен быть понижен

2023/05/30, 11:32
Житель Баку на Toyota Prius задержан с иранскими наркотиками в Ярдымлы (фото)
Общество

Житель Баку на Toyota Prius задержан с иранскими наркотиками в Ярдымлы (фото)

2023/05/30, 10:44
Перед канадским парламентом взвился азербайджанский триколор (фото)
Общество

Перед канадским парламентом взвился азербайджанский триколор (фото)

2023/05/29, 23:00
Национальному герою Азербайджана Юрию Ковалеву сегодня могло бы исполниться 58 лет
Общество

Национальному герою Азербайджана Юрию Ковалеву сегодня могло бы исполниться 58 лет

2023/05/29, 21:45
Ниагарский водопад окрасился в цвета азербайджанского флага
Общество

Ниагарский водопад окрасился в цвета азербайджанского флага

2023/05/29, 21:29