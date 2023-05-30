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Названы возможные даты инаугурации Эрдогана

Названы возможные даты инаугурации Эрдогана

Инаугурация президента Турции Тайипа Эрдогана состоится 2 или 6 июня, после чего будет объявлен состав нового кабинета министров, пишет  газета Milliyet.

По данным издания, окончательные итоги президентских и парламентских выборов могут быть объявлены во вторник Высшей избирательной комиссией. Депутаты 28-го созыва принесут присягу в пятницу, 2 июня, и начнется пятидневный процесс рассмотрения кандидатур на пост председателя Великого национального собрания Турции (ВНСТ, парламент).

Инаугурация состоится либо 2 июня, либо 6 июня. В этот же день Эрдоган объявит имена министров, которые войдут в его правительство.

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