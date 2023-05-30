Сотни граждан Беларуси попали под санкции Польши

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Польша внесла 365 граждан Беларуси в список лиц, чье пребывание на территории страны нежелательно. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба польского МВД.

“Этим лицам также будет запрещен въезд в Шенгенскую зону. Их денежные средства и активы будут заморожены. Кроме того, министр принял решение заморозить средства и активы 20 организаций и 16 человек, связанных преимущественно с российским капиталом”, – отметили в ведомстве.

В санкционный список вошли 159 депутатов, 76 судей, семь прокуроров, 32 представителя местной администрации, 28 работников правоохранительных органов. Отмечается, что с учетом предварительных ограничений санкции уже распространяются на всех депутатов белорусского парламента.

Кроме того, в список попали представители белорусских СМИ, которые занимаются пропагандой (23 человека), спортсмены и спортивные активисты (24 человека), работники белорусских учреждений и государственных предприятий (восемь человек), деятели культуры и науки (восемь человек).

Также в списке есть предприниматели, связанные с российским капиталом – это 15 граждан РФ и один белорус.

Конкретные фигуранты списка пока не названы.

“Эти люди пропагандировали белорусский режим, а также участвовали в легитимизации и поддержке репрессивной политики власти в Минске. Они также ответственны за политически мотивированный приговор Анджею Почобуту, вынесенный по ложным обвинениям”, – добавили в МВД.