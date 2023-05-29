Байден поздравил по телефону Эрдогана с переизбранием

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Президент США Джо Байден поздравил Реджепа Эрдогана с победой на выборах главы Турции, сообщили в канцелярии лидера азиатской республики.

“Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден позвонил по телефону президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил его с переизбранием на пост президента. Президент США Байден поздравил президента Эрдогана с успехом на выборах и пожелал, чтобы результаты выборов были благоприятными для турецкого народа”, — говорится в опубликованном сообщении.

Также стороны согласись, что их отношения приобретают ещё большее значение “перед лицом региональных и глобальных вызовов”. Лидеры договорились развивать сотрудничество по всем вопросам между США и Турцией.