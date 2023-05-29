Хачатурян отметил важность признания целостности Азербайджана

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с президентом этой страны Ваагном Хачатуряном.

Президент Ваагн Хачатурян в ходе встречи заявил: “Прежде всего, господин премьер-министр, хочу еще раз выразить свою поддержку Вам и правительству в отношении проводимой Вами совместно с правительством политики, которая направлена на установление мира в регионе. В этой связи на прошлой неделе произошли важные события в нашей политической жизни, начиная со встречи в Брюсселе, после которой Вы четко выразили точку зрения правительства Республики Армения, согласно которой мы признаем территориальную целостность Азербайджана и ожидаем того же от Азербайджана.

Думаю, это было очень важное заявление, а также доказательством того, что мы не просто произносим слова о мире, но и настроены на окончательное установление мира в регионе” (цитата по news.am).