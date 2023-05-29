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The Wall Street Journal: Штурм Бахмута истощил армию России

The Wall Street Journal: Штурм Бахмута истощил армию России

Десятимесячный штурм Бахмута истощил армию РФ. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание констатирует, что десятимесячный штурм Бахмута привел к тотальному истощению российских войск и лишил их шансов продвинуться вперед. WSJ отмечает, что «Россия оказалась в тупике» и вскоре потеряет город, который добывала мясными штурмами.

«Наша цель состоит в том, чтобы тактически оцепить Бахмут», – сообщил неназванный командир взвода 3-й штурмовой бригады Украины, которая ведет контратаку к югу от города.

Как отмечает издание, пока Россия боролась за контроль над последними кварталами Бахмута, украинские силы прорвались на территорию РФ, создав серьезные проблемы Москве. Теперь захватчикам необходимо перебросить войска с фронта к своей границе, чтобы ее обезопасить.

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