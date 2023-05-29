Путин созвонился с Эрдоганом и тепло поздравил его

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Президент России Владимир Путин и новоизбранный лидер Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

“Владимир Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе”, — говорится в сообщении.

Путин в беседе с коллегой отметил, что выборы в Турции позволили Эрдогану заручиться новой поддержкой, что может крайне положительно повлиять на сотрудничество Москвы и Анкары. Турецкий лидер поздравления принял и отметил, что настроен и дальше сохранять партнёрские отношения с Россией.