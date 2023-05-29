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Ниагарский водопад окрасился в цвета азербайджанского флага

Ниагарский водопад окрасился в цвета азербайджанского флага

Ниагарский водопад, расположенный на границе между США и Канадой, подсветился цветами флага Азербайджана по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Как сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой, это грандиозное событие, организованное функционирующим в США Азербайджанским центром по среднезападным штатам Соединенных Штатов (ACMA) с участием осуществляющего деятельность в Канаде Азербайджанского центра искусства и культуры “Ветен” в 22:30 по времени США, привлекло внимание находившихся на этой территории местных жителей и туристов.

Члены ACMA и проживающие в Канаде наши соотечественники, развевая флаги Азербайджана, наблюдали за этим событием. Наши соотечественники танцевали под звуки национального танца “Яллы”, являющегося символом единства и солидарности нашего народа, и поделились радостью праздника с туристами, фотографирующимися на фоне восхитительного вида водопада. Проявившие интерес к акции были проинформированы о Дне независимости Азербайджана.

Ниагарский водопад до утренних часов понедельника по времени США был подсвечен цветами флага Азербайджана.

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