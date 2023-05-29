Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Мир

Шольц пригласил Эрдогана в Берлин

Шольц пригласил Эрдогана в Берлин

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с переизбранным президентом Турции Реджеп​​​​​ом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого пригласил турецкого лидера посетить Берлин. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

“Канцлер ФРГ сегодня провел телефонный разговор с переизбранным президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с победой на выборах”, – отметил Хебештрайт.

При этом он добавил, что Шольц “подчеркнул тесные связи между Германией и Турцией, не в последнюю очередь в качестве общих союзников в рамках НАТО”.

“Оба [лидера] согласились подойти к сотрудничеству между правительствами двух стран с новой силой и заранее согласовать общие направления деятельности”, – указал представитель правительства ФРГ.

Он также констатировал, что лидеры намерены взаимодействовать с целью урегулирования ситуации в Восточном Средиземноморье, работать над решениями, которые в настоящее время принимаются в НАТО, а также над отношениями Турции с Европейским союзом.

“С этой целью канцлер Германии пригласил переизбранного президента совершить визит в Берлин”, – резюмировал Хебештрайт.

Теги:
Из этой рубрики
Маск впервые за 3 года отправится в Китай
Мир

Маск впервые за 3 года отправится в Китай

2023/05/30, 00:17
В Чехии допустили войну НАТО с Россией
Мир

В Чехии допустили войну НАТО с Россией

2023/05/29, 23:55
Байден поздравил по телефону Эрдогана с переизбранием
Мир

Байден поздравил по телефону Эрдогана с переизбранием

2023/05/29, 23:03
Косовский спецназовец открыл по сербам огонь
Мир

Косовский спецназовец открыл по сербам огонь

2023/05/29, 22:48
В НАТО подтвердили ранение солдат в Косово (видео)
Мир

В НАТО подтвердили ранение солдат в Косово (видео)

2023/05/29, 22:17
В ЕС могут запретить Twitter
Мир

В ЕС могут запретить Twitter

2023/05/29, 21:59
Польша закрывает границу для российских и белорусских грузовиков
Мир

Польша закрывает границу для российских и белорусских грузовиков

2023/05/29, 21:07
В Иране сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
Мир

В Иране сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

2023/05/29, 20:53
Шольц пригласил Эрдогана в Берлин
Мир

Шольц пригласил Эрдогана в Берлин

2023/05/29, 20:20