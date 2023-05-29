Шольц пригласил Эрдогана в Берлин

136 Просмотров

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с переизбранным президентом Турции Реджеп​​​​​ом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого пригласил турецкого лидера посетить Берлин. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

“Канцлер ФРГ сегодня провел телефонный разговор с переизбранным президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с победой на выборах”, – отметил Хебештрайт.

При этом он добавил, что Шольц “подчеркнул тесные связи между Германией и Турцией, не в последнюю очередь в качестве общих союзников в рамках НАТО”.

“Оба [лидера] согласились подойти к сотрудничеству между правительствами двух стран с новой силой и заранее согласовать общие направления деятельности”, – указал представитель правительства ФРГ.

Он также констатировал, что лидеры намерены взаимодействовать с целью урегулирования ситуации в Восточном Средиземноморье, работать над решениями, которые в настоящее время принимаются в НАТО, а также над отношениями Турции с Европейским союзом.

“С этой целью канцлер Германии пригласил переизбранного президента совершить визит в Берлин”, – резюмировал Хебештрайт.