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В Иране сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

В Иране сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) провели успешные испытания новой гиперзвуковой ракеты. С таким заявлением выступил командующий ВКС генерал Амир Али Хаджизаде.

“Новая гиперзвуковая ракета успешно прошла испытания и в скором времени будет представлена, – цитирует его агентство Tasnim. – Эта ракета будет способна обходить системы ПРО противника и представляет собой значительный прорыв в области иранского ракетостроения”.

Хаджизаде отметил, что новая ракета будет обладать способностью развивать скорость не менее 12-13 махов (14 700 км/ч – 15 925 км/ч), а также сможет совершать маневры как внутри атмосферы, так и за ее пределами.

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