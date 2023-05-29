Глава Минсельхоза ФРГ выступил за смену курса в отношениях с Турцией из-за избрания Эрдогана

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Имеющий турецкое происхождение министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир считает, что ФРГ должна коренным образом изменить политический курс в отношении Турции после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента республики.

Такое мнение он выразил журналистам, передает ТАСС.

“Поворотный момент, который, слава богу, наконец-то наступил в отношениях с [президентом РФ Владимиром] Путиным, теперь нужен и в отношениях с турецким ультранационализмом, и в отношениях с фундаментализмом”, – утверждал Оздемир.

Переизбрание Эрдогана, по его словам, “имеет конкретные последствия” для общества в Германии, в том числе потому, что “многие имамы, работающие в ФРГ, присланы турецкими религиозными властями”.

“Нужно говорить о том, какие будут последствия, если следующее поколение имамов из Турции будет еще более националистическим, еще более религиозно фундаменталистским. Будут те, кто окажет влияние на детей в Германии”, – полагает глава Минсельхоза ФРГ.

Сразу после победы Эрдогана во втором туре президентских выборов Оздемир в Twitter резко раскритиковал турок, проживающих в Германии и поддержавших Эрдогана.

“Турция сделала свой выбор. Меня интересует, что происходит в Германии, где празднуют сторонники Эрдогана, которые не будут отвечать за последствия своего выбора. За них ответят люди в Турции: нищетой и несвободой. Они обоснованно разозлены. Об этом надо говорить”, – написал Оздемир.