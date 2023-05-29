Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Мир

Глава Минсельхоза ФРГ выступил за смену курса в отношениях с Турцией из-за избрания Эрдогана

Глава Минсельхоза ФРГ выступил за смену курса в отношениях с Турцией из-за избрания Эрдогана

Имеющий турецкое происхождение министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир считает, что ФРГ должна коренным образом изменить политический курс в отношении Турции после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента республики.

Такое мнение он выразил журналистам, передает ТАСС.

“Поворотный момент, который, слава богу, наконец-то наступил в отношениях с [президентом РФ Владимиром] Путиным, теперь нужен и в отношениях с турецким ультранационализмом, и в отношениях с фундаментализмом”, – утверждал Оздемир.

Переизбрание Эрдогана, по его словам, “имеет конкретные последствия” для общества в Германии, в том числе потому, что “многие имамы, работающие в ФРГ, присланы турецкими религиозными властями”.

“Нужно говорить о том, какие будут последствия, если следующее поколение имамов из Турции будет еще более националистическим, еще более религиозно фундаменталистским. Будут те, кто окажет влияние на детей в Германии”, – полагает глава Минсельхоза ФРГ.

Сразу после победы Эрдогана во втором туре президентских выборов Оздемир в Twitter резко раскритиковал турок, проживающих в Германии и поддержавших Эрдогана.

“Турция сделала свой выбор. Меня интересует, что происходит в Германии, где празднуют сторонники Эрдогана, которые не будут отвечать за последствия своего выбора. За них ответят люди в Турции: нищетой и несвободой. Они обоснованно разозлены. Об этом надо говорить”, – написал Оздемир.

Теги:
Из этой рубрики
В Иране сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
Мир

В Иране сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

2023/05/29, 20:53
Глава Минсельхоза ФРГ выступил за смену курса в отношениях с Турцией из-за избрания Эрдогана
Мир

Глава Минсельхоза ФРГ выступил за смену курса в отношениях с Турцией из-за избрания Эрдогана

2023/05/29, 20:11
Наблюдатели ОБСЕ считают, что на выборах в Турции произошло "насилие" в отношении представителей оппозицией
Мир

Наблюдатели ОБСЕ считают, что на выборах в Турции произошло “насилие” в отношении представителей оппозицией

2023/05/29, 19:57
Казахстан пригласил к себе 400 компаний, покинувших Россию
Мир

Казахстан пригласил к себе 400 компаний, покинувших Россию

2023/05/29, 19:44
Посол ЕС выразил сожаление Грузии из-за возобновления авиасообщения с РФ
Мир

Посол ЕС выразил сожаление Грузии из-за возобновления авиасообщения с РФ

2023/05/29, 19:00
В Великобритании предупредили об угрозе распада королевства
Мир

В Великобритании предупредили об угрозе распада королевства

2023/05/29, 18:53
Чехия назвала Россию угрозой на ближайшее десятилетие
Мир

Чехия назвала Россию угрозой на ближайшее десятилетие

2023/05/29, 18:48
Джахит Багчи: В Азербайджане совершили жертвоприношения в честь победы Эрдогана
Мир

Джахит Багчи: В Азербайджане совершили жертвоприношения в честь победы Эрдогана

2023/05/29, 18:38
Пашинян вновь собрался в Россию
Мир

Пашинян вновь собрался в Россию

2023/05/29, 18:23