Наблюдатели ОБСЕ считают, что на выборах в Турции произошло “насилие” в отношении представителей оппозицией

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Голосование во время второго тура президентских выборов в Турции в целом прошло спокойно, однако были зарегистрированы единичные случаи “насилия” в отношении представителей оппозиции.

Об этом говорится в заявлении международных наблюдателей, распространенном Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

За вторым туром наблюдали 232 представителя 31 страны, в том числе 181 эксперт Бюро по демократическим институтам и правам человека, 31 – ПА ОБСЕ и 20 – ПАСЕ.

“День выборов второго тура прошел в целом спокойно и был хорошо организован, были отдельные инциденты, связанные с физическим насилием, в основном против связанных с оппозицией лиц”, – говорится в отчете наблюдателей.

Наблюдатели также заявили о нескольких случаях нарушения дня тишины.