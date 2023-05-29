В Грузии заявили, что никто не будет воевать за нее, как за Украину

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В Тбилиси выступили за блокировку новых санкций в отношении России, объяснив это тем, что за Грузию в случае вооруженного конфликта с РФ “никто не будет воевать, как за Украину”.

Об этом заявил спикер парламента республики Шалва Папуашвили в интервью грузинской газете “Квирис палитра”.

“В случае начала войны, мы будем одни. Мы смотрим на Украину и видим, что никто не борется рядом с украинским народом или вместо него. Максимум, что может сделать Запад, так это поставить оружие. Они оружие-то поставляют, однако на украинской земле льется кровь лишь украинцев”, – заявил он.

Папуашвили также отметил, что в Грузии не видят рисков для себя в возобновлении полетов бортов российских авиакомпаний. А само решение продиктовано исключительно “политикой терпения”.

“Мы не проводим политику уступок России. Наша политика – это не политика уступок, а стратегическая политика терпения”, – заявил он.

По его словам, правительство Грузии руководствуется национальным интересом, который заключается в сохранении мира и укрепления экономики. По мнению Папуашвили, “различные потрясения, конфликты и войны последних лет сильно задели” Грузию, отбросив страну “на десятилетия назад”.

Он также считает, что “политику уступок”, в которой сейчас обвиняют действующее правительство, на самом деле проводила бывшая правящая партия Единое Национальное движение, в том числе через продажу стратегических объектов.

“Мы стараемся избегать провокаций и различных угроз, в том числе исходящих из России. Мы никому ничего не отдаем, ни за что не торгуемся… Наша главная цель – объединение страны и евроинтеграция. Для достижения этих целей необходимы мир и экономический прогресс”, – подчеркнул он.

В то же время, он признал, что за последними решениями президента РФ Владимира Путина открыть полеты в Грузию и отменить визы “стоит политическая мотивация”.

“Мы считаем, что чем больше стран сможет посетить гражданин Грузии без визы, тем лучше. Если говорить о безопасности, то односторонняя отмена Россией визового режима ничего в этом направлении не меняет. Кто не хочет, тот в Россию не поедет”, – заявил Папуашвили.