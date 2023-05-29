Минобороны: Армянские НВФ пытались установить фортификационные сооружения под видом сельхоз работ

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29 мая члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлениях Агдамского, Ходжавендского, Шушинского, Лачинского и Кяльбаджарского районов под видом проведения сельскохозяйственных работ.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

“В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, инженерные работы были немедленно остановлены”, – говорится в сообщении.