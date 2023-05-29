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Минобороны: Армянские НВФ пытались установить фортификационные сооружения под видом сельхоз работ

Минобороны: Армянские НВФ пытались установить фортификационные сооружения под видом сельхоз работ

29 мая члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлениях Агдамского, Ходжавендского, Шушинского, Лачинского и Кяльбаджарского районов под видом проведения сельскохозяйственных работ.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

“В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, инженерные работы были немедленно остановлены”, – говорится в сообщении.

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