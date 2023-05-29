В Великобритании предупредили об угрозе распада королевства

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Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия могут выйти из состава Соединенного Королевства, если Великобритания не станет государством, где гарантируются социальные права граждан, считает уэльский первый министр Марк Дрейкфорд.

По его словам, социальные и политические связи, которые связывают разные части королевства вместе, подверглись «постоянному нападению» из-за 40 лет неолиберализма, сообщает издание The Guardian.

“Великобритания может распасться, если не будет восстановлен “солидарный союз”, где будут защищены права каждого гражданина на государственные услуги и финансовую безопасность”, – пояснил Дрейкфорд.

Первый министр Уэльса указал, что эта работа ложится на плечи действующего британского кабмина во главе с премьер-министром Риши Сунаком. Он также добавил, что все его предшественники, в особенности после Brexit, лишь ухудшали ситуацию с соцподдержкой в государстве.

“Мы должны восстановить сеть безопасности, чтобы все субъекты знали, что членство в Соединенном Королевстве дает право на ту коллективную безопасность, которую оно представляет”, – подчеркнул Дрейкфорд.