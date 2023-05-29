Президент: Транспортировка нефти из Казахстана через Азербайджан – важный вклад в расширение сотрудничества в энергетической сфере

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В настоящее время между Азербайджаном и Казахстаном ведутся активные переговоры по увеличению товарооборота и объемов перевозок. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая 29 мая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в нашей стране Алима Байеля.

Глава государства сказал, что транспортно-логистическая сфера является одним из основных направлений наших экономических связей, и довел до внимания, что реализуемые совместные инфраструктурные проекты создают хорошую возможность для расширения объемов грузоперевозок.

В то же время президент отметил важность использования возможностей судостроительных предприятий. Глава государства подчеркнул значение начавшейся некоторое время назад транспортировки нефти из Казахстана через территорию Азербайджана, отметив, что это внесло важный вклад в расширение сотрудничества в энергетической сфере.