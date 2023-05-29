Российский профессор армянского происхождения подхватил инициативу автора Minval.az

846 Просмотров

Российский ученый армянского происхождения, профессор РАЕ, член Российского Союза писателей поддержал инициативу Minval.az и азербайджанского ученого, политолога Фуада Ахундова, обратившегося к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с просьбой допустить армянских ученых к историческим архивам в Турции. Статья Ахундова, поступившая в редакцию Minval.az, была опубликована нами без изменений и сокращений.

Речь идет об Османском архиве, доступ к которому в своем время историческим решением открыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Данный архив представляет собой настоящий кладезь документов, касающихся истории армянского народа, в том числе, возможно, самой ее болезненной части – времен Первой Мировой войны.

Как отметил Фуад Ахундов, «любой честный ученый, а в Армении такие есть, услышав об этом, просил бы разрешения явиться в этот архив с раскладушкой». И многие ученые-исследователи действительно с радостью воспользовались такой возможностью. Но только не армянские, потому что тогдашний президент Армении Серж Саргсян, по сути, запретил им работать в Османском архиве.

«Зачем нам архивы, мы и так все знаем», – заявил тогда президент Саргсян.

Сейчас у нынешнего главы армянского правительства есть шанс изменить данную ситуацию, и мы видим первый шаг в эту сторону – обращение к Николу Пашиняну со стороны представителя армянской интеллигенции.

Публикуем письмо профессора Гагика Оганджаняна к Николу Пашиняну.

«Уважаемый Никол Воваевич!

Прежде всего, разрешите выразить своё одобрение и приветствие ваших усилий по установлению добрососедских отношений с вековыми соседями нашего народа, сегодняшними Турцией и Азербайджаном.

Установление подобных отношений непременно должно включать выстраивание благоприятных условий по интеллектуальному, культурному и научному сотрудничеству наших народов, в том числе и в изучении нашей общей многовековой истории.

В силу многочисленных причин, которые не видим смысла здесь перечислять и, которые всем известны, у наших армянских исследователей, у армянской интеллигенции вообще не было возможности работать с архивными материалами, хранившимися в соответствующих учреждениях Турции.

В связи с вышеизложенным были бы чрезмерно признательны вам за содействие в установлении необходимых связей с учёными и архивами Турции с целью изучения многовековой истории проживания нашего народа в составе Османской империи и её преемницы- Турецкой Республики».

Minval.az