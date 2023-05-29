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Ильхам Алиев принял представителя премьер-министра Великобритании Эмму Николсон

Ильхам Алиев принял представителя премьер-министра Великобритании Эмму Николсон

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял торгового представителя премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессу Эмму Николсон.

В ходе беседы было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между нашими странами, затронуто сотрудничество в энергетической, нефтегазовой сфере, подчеркнуто, что эффективное сотрудничество между Азербайджаном и ВР осуществляется на протяжении многих лет, а также важность в этой связи была отмечена реализация Южного газового коридора.

На встрече с удовлетворением было отмечено, что баронесса Эмма Николсон примет участие в Бакинской энергетической неделе.

В ходе беседы обсуждались вопросы торговли, малого и среднего бизнеса, реализации социальных проектов, гуманитарных отношений, обмена опытом в сфере защиты прав женщин и другие вопросы.

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