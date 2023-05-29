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Обнародован прогноз погоды на вторник

Обнародован прогноз погоды на вторник

Во вторник, 30 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер вечером сменится северо-западным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 26-31°, местами до 33° тепла.

Атмосферное давление – 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 50%.

В районах Азербайджана, в основном в горных и предгорных, временами ожидаются дожди, местами ливни, грозы, град. В некоторых районах туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 17-22°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 13-18°, местами 20-25° тепла.

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