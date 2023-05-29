Пашинян надеется на урегулирование отношений с Анкарой после президентских выборов в Турции

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Премьер Армении Никол Пашинян надеется на урегулирование отношений с Анкарой после президентских выборов в Турции, сказал он выступая в парламенте в понедельник.

“Надеюсь, что после президентских выборов в Турции удастся урегулировать армяно-турецкие отношения. Надеюсь, сможем продолжить процесс урегулирования наших отношений с Турцией в естественном русле. Это один из важнейших вопросов нашей повестки”, – сказал Пашинян в парламенте в понедельник.

По его словам, единственным гарантом внешней безопасности является мир. “Ничто другое не гарантирует внешнюю безопасность”, – отметил Пашинян.