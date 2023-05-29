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Глава МИД Финляндии предупредил об угрозе распада ОБСЕ

Глава МИД Финляндии предупредил об угрозе распада ОБСЕ

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) грозит кризис в течение шести месяцев из-за нежелания России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в 2024 году.

“Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации”, – приводит портал телерадиовещания Финляндии Yle слова главы МИД Пекки Хаависто (Pekka Haavisto).

По его словам, “ситуация серьезная”. Он выразил опасение, что ОБСЕ может распасться до того, как Финляндия займет пост председателя в 2025 году.

Согласно правилам организации, ротирующийся председатель должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами. Однако Россия и Беларусь не одобрили кандидатуру Эстонии на пост председателя в следующем году, а Эстония не готова отказаться от своей кандидатуры, отмечает Yle.

ОБСЕ была создана в Будапеште в 1994 году, после того, как серия встреч по вопросам европейской безопасности и сотрудничества переросла в организацию. Первая встреча по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе прошла в 1975 году в Хельсинки по инициативе Финляндии и лично президента Урхо Кекконена.

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