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Баронесса Эмма Николсон едет в Баку с четырехдневным визитом

Баронесса Эмма Николсон едет в Баку с четырехдневным визитом

Торговый посланник премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон посетит с четырехдневным визитом Азербайджан, сообщили в посольстве Великобритании в Баку.

Николсон примет участие в Бакинской энергетической неделе и подчеркнуть приверженность Великобритании укреплению экономических связей с Азербайджаном.

В рамках визита баронесса Николсон встретится с министром энергетики Парвизом Шахбазовым, министром культуры Анаром Керимовым, председателем парламента Сахибой Гафаровой, представителями энергетических, строительных и медицинских компаний. Она также встретится со специальным представителем президента Азербайджана в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахидом Гаджиевым и специальным представителем президента в Шушинском районе Айдыном Керимовым, чтобы обсудить возможности сотрудничества в восстановлении территорий.

Во время визита баронесса Николсон примет участие в Baku Connect Event, чтобы обсудить возможности энергетического рынка Азербайджана. Она также примет участие в Бакинской энергетической неделе и Бакинском энергетическом форуме.

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