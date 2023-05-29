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Самолет British Airways совершил экстренную посадку в Баку

Самолет British Airways совершил экстренную посадку в Баку

Капитан воздушного судна British Airways, выполнявшего рейс Лондон-Гонконг, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.

Причиной стало внезапное ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров. Самолет Boeing 787 успешно приземлился в бакинском аэропорту в 05:09 по местному времени.

Пассажир был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в одну из столичных клиник. Вместе с ним в Баку остался еще один пассажир рейса, являющийся членом его семьи.

Самолет British Airways вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Гонконг в 07:37 по бакинскому времени.

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Самолет British Airways совершил экстренную посадку в Баку
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Самолет British Airways совершил экстренную посадку в Баку

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