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Россия выпустила по Украине до 40 ракет из района Каспийского моря

Россия выпустила по Украине до 40 ракет из района Каспийского моря

Этой ночью российские силы атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами. Враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в Telegram.

С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА Shahed-136/131. Всего – около 35 ударных дронов.

Противовоздушная оборона работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил: “Центр”, “Восток”, “Юг” и “Запад”.

Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 67 воздушных целей:

37 крылатых ракет Х-101/Х-555;
29 ударных БпЛА Shahed-136/131;
1 разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.

“Вместе – к победе!”, – подчеркивает Главнокомандующий ВСУ Залужный.

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