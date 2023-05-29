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Байден объявил о предотвращении «катастрофического дефолта»

Байден объявил о предотвращении «катастрофического дефолта»

Президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти завершили работу над соглашением о приостановке действия потолка государственного долга до 1 января 2025 года, передает Reuters.

Как заявил Байден, соглашение «снимает угрозу катастрофического дефолта» и «защищает с трудом заработанное и историческое восстановление экономики» США.

Документ с текстом соглашения содержит 99 страниц. Помимо приостановления лимита госдолга, оно ограничит расходы на 2024 и 2025 годы, вернет неиспользованные средства на борьбу с пандемией коронавируса, ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые энергопроекты и др.

Теперь сделку должны одобрить в обеих палатах конгресса до 5 июня. После этой даты Минфин США не сможет выполнять свои обязательства в нынешних условиях.

Напомним, ранее о достижении договоренности заявил спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти, не раскрывая ее деталей.

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