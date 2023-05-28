Эрдоган объявил себя победителем выборов в Турции

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед своими сторонниками в Стамбуле вечером 28 мая после окончания второго тура выборов главы государства, сообщает телеканал TRT Haber.

«Мы завершили второй тур президентских выборов с благосклонностью нашего народа. Я хотел бы выразить благодарность моей нации за то, что она подарила нам праздник демократии, — заявил он. — Я хотел бы поблагодарить всех без исключения представителей нашей нации, которые еще раз доверили нам ответственность за управление страной в течение следующих пяти лет, за выбор, который они сделали».

Эрдоган добавил, что ему уже звонят мировые лидеры, поздравляя с победой.