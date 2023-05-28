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Эрдоган поблагодарил народ

Эрдоган поблагодарил народ

«Спасибо моей нации, которая дала нам праздник демократии».

Об этом во время своего выступления в Стамбуле заявил кандидат от Республиканского союза Реджеп Тайип Эрдоган. Он поблагодарил граждан Турции, которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю:

«Поздравляю наших граждан, молодежь, однопартийцев. Я хотел бы поблагодарить каждого из наших граждан, которые доверили нам страну в течение следующих 5 лет. Надеюсь, мы заслужим ваше доверие. Мы будем такими же, как и предыдущие 21 год».

«Я благодарю каждого гражданина моей страны, возложившего еще раз на нас ответственность за управление страной в течение следующих 5 лет»,- подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что это победа всего турецкого народа.

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