Эрдоган победил на выборах президента. Хроника

Аль-Джазира объявила о победе Эрдогана на выборах в Турции после подсчета 100% голосов.
20:19
Издание Yeni Şafak сообщает, что после подсчета 98% голосов на выборах президента Турции, Эрдоган набирает 52,8%, а Кылычдароглу – 47,2%.
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20:15 В рамках второго тура президентских выборов в Турции обработано 82,64 процента бюллетеней, сообщает Haber Global.
Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,41 процента голосов.
Председатель Республиканской народной партии (РНП), кандидат в президенты от “Национального союза” Кемаль Кылычдароглу соответственно набирает 46,59 процента голосов.
19:57
Во втором туре президентских выборов в Турции вскрыты 66,7% урн для голосования, сообщают СМИ.
По предварительным данным, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 18 335 319 голосов (54,78%), а Кемаль Кылычдароглу – 15 133 628 голосов (45,22%).
19:37
По предварительным подсчетам, на выборах лидирует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, набравший 57,09% голосов, сообщает TurkicWorld со ссылкой на Высший избирательный совет Турции.
В сообщении говорится, что подсчитано 42,78 процента голосов.
Кандидат от Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу набрал 42,91 процента голосов.