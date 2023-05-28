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Президент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын (фото)

Президент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын (фото)

28 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын, сообщают СМИ.

Специальный представитель президента в Лачынском районе Масим Мамедов проинформировал главу государства о работах, которые предстоит выполнить на улицах.

Было отмечено, что протяженность улицы, носящей имя общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в городе Лачын, составляет 6 967 метров, а ширина – 10-12 метров. Длина улицы Победы, названной в честь славной Победы в Отечественной войне, составляет 5 239 метров, а ширина – 12 метров. Протяженность улицы 28 Мая составляет 1 703 метра, а ширина – 10 метров.

Было сообщено, что на этих улицах, которые будут реконструированы в соответствии с архитектурным стилем города, будет создана самая современная инфраструктура

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о работах, проделанных в городе Лачын, и концепции реконструкции улицы Гейдара Алиева.

Глава государства снял покрывало с вывесок с названиями улиц.

Президент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын (фото)Президент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын (фото)Президент открыл вывески на пересечении улиц Гейдара Алиева, Победы и 28 Мая в городе Лачын (фото)

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