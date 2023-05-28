Финляндия ужесточает условия для получения ВНЖ для иммигрантов не из стран ЕС

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Правительственная коалиция в Финляндии планирует повысить минимальный порог заработка для иммигрантов не из стран Европейского союза. Теперь для получения вида на жительство заработок должен будет составлять не менее 1600 евро в месяц, сообщают украинские СМИ.

По информации издания Yle, сейчас работники, прибывшие в Финляндию из не входящих в ЕС стран, обязаны зарабатывать как минимум 1300 евро в месяц.

Отмечается, что согласованное на переговорах по формированию правительства ужесточение иммиграционной политики не требует внесения изменений в Конституцию и не противоречит международным соглашениям.